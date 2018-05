Frittierter Schlumpf: Das „Tatort“-Duo aus Münster ermittelt

Es gibt nichts, was Professor Boerne nicht kann. Davon ist der Gerichtsmediziner zumindest selbst überzeugt. Und so stellt er sich in der neuen „Tatort“-Folge „Schlangengrube“ (heute, 20.15, ORF2, ARD) einer Herausforderung: Er will mit einer eigenen Koch-Show ins Fernsehen. Für seine Kreationen hat sich Boerne (Jan Josef Liefers) klingende Namen wie „Mumie im Moor“ oder „Dialog von Kriminalistik und Rechtsmedizin“ einfallen lassen. Sein Kollege, Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl), ist jedoch nicht begeistert vom Testessen: „Und was ist das, frittierter Schlumpf?“