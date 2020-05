Frische Wagnerklänge bei Festspielen Erl

Erl und Bayreuth vergleichen? Nein, das geht nicht. Zwar wird an beiden Orten Jahr für Jahr Wagner gespielt. Und es gibt beiderorts Würstel in der Pause. Am augenfälligsten sind aber die Unterschiede: Im Tiroler Ort Erl ist nicht nur ein Hügel grün. Das Passionsspielhaus liegt in idyllischer Wald- und Wiesenlandschaft, zum Erreichen desselben flaniert man an vorgelagerten Schafen vorbei. Die nächstliegende Wiese ist derzeit ein bisschen weniger grün - dort, auf einer großen Baustelle, entsteht bis Ende 2012 das neue, winterfeste Aufführungshaus für die Jahreszeit, in der die Hügel weiß sind.



Und in Erl gibt es Wagner-Festspiele der anderen Art: Gustav Kuhn, das am vergangenen Wochenende bei den " Meistersingern" und beim "Tannhäuser" wieder viel umjubelte Kraftpaket, stemmt Jahr für Jahr ein Programm, das man ruhig mit Extrembergsteigen vergleichen kann. Er spielte etwa 2005 den gesamten "Ring" innerhalb von 24 Stunden - ein so singuläres wie sportliches Ereignis. Im Normalbetrieb paart sich unter seiner Ägide - Kuhn dirigiert und inszeniert bei den von ihm geleiteten Festspielen - Jahr für Jahr ländliche Spritzigkeit mit künstlerischer Ernsthaftigkeit, ein stimmiger Umgang mit recht spartanischen Bühnenbildern mit viel Spielfreude der Musiker.