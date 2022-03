Fridays for Future: Musikerin darf wegen Dreadlocks nicht auftreten

Kein "sicherer Raum"

Fridays for Future Hannover erklärte zu der Absage, es sei der Gruppe wichtig, „BiPoCs (Schwarze, indigene und People of Color) Raum innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung zu geben“, der ihnen bis jetzt nicht genug eingeräumt worden sei, aber schon häufig eingefordert wurde. Dies müsse konsequent passieren, „weil das Auftreten einer weißen Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne für BiPoCs den Eindruck erwecken kann, dass diese Bewegung für sie keinen Safer Space darstellt“ - also keine geschützte Umgebung ohne Diskriminierung biete. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Ronja Maltzahn abzusagen.“

Die Aktivisten der Klimaschutzbewegung baten in der Mitteilung die Musikerin aber auch um Entschuldigung. Der Vorschlag an Maltzahn, sie könne ja bis Freitag ihre Haare abschneiden, sei ein Eingriff in die Privatsphäre der Künstlerin gewesen, der so nicht hätte passieren dürfen, teilte Fridays for Future später mit.

Maltzahn: "Interessiert an verschiedenen Kulturen"

Die Absage habe sie „überrascht und auch ein wenig schockiert“, sagte Maltzahn der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die Ansprache habe sie als unsensibel empfunden. „Dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft genau gucken, wo steckt überall Diskriminierung drin, das befürworte ich sehr.“ Aber es sei auch wichtig, den Kontext dabei nicht außer Acht zu lassen.

„Tatsächlich kommt meine Inspiration, Dreads zu tragen, aus alternativen Kreisen“, sagte die Sängerin. Sie sei interessiert an verschiedenen Kulturen. Auf Reisen und Auslandsaufenthalten seien ihr viele Menschen mit Dreadlocks begegnet. „Ich finde es künstlerisch schön, aber auch das Lebensgefühl, was damit verbunden wird, fand ich sehr passend für meine Lebenseinstellung“, sagte sie.