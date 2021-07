Frequency-Festival 2016: Tanz der Selbstbaumöbel

Bilderbuch

Anderswo aber verankern sich die Gefühle mit festeren Wurzeln, und was daraus erwächst, ist von Bestand. Zum Glück. Denn so spielte die heimische Band, die den bereits vorigen Sommer im Zweigestirn mit Wanda zum Feiersommer des österreichischen Pop gemacht hatte, nunmehr auf der Frequency-Hauptbühne vor groß versammeltem Publikum. Und die komplexere, originellere, interessantere Band des vergangenen Sommers wurde in fast eineinhalb Konzertstunden zur Band auch dieses Sommers: Der Auftritt brachte eine hohe Dosis Euphorie.

Bilderbuch haben eine eigene musikalische Sprache, die im Österreichischen das Internationale mit viel Glanz spiegelt. Es funkt, es groovt, es hangelt sich behände von Stil zu Stil. Sänger Maurice ist ein eigenwilliger, interessanter Entertainer. Das Gesamtresultat hat die Grandeur der großen, weiten Welt: Dieses Bilderbuch ist in Großbuchstaben gedruckt.

Allein deshalb, weil der Gitarrist Netzleiberl und Männerdutt tragen kann – und trotzdem gut aussieht.

Der Auftritt der Österreicher war Höhepunkt eines stilistisch hemmungslosen Line-ups: Kein Streamingdienst-Zufallsgenerator hätte das Programm wilder zusammenstellen können. Der Konsenspop von Tagträumer trifft in St. Pölten auf den Metal-Core von Parkway Drive. Das ist dann doch eher eine Hochschaubahn. Für das leichtere Miterleben derartig grober Referenzssystemsprünge gibt es Alkohol.

Apropos komplex: Deichkinds absurdes Kleinkunst-Hip-Hop-Theater auf großer Bühne ist ebenfalls immer wieder ein Ereignis. Die deutsche Band verbindet Intellekt mit Mitmachfaktor und bringt immer eine aufwendige Show mit. Diesmal dabei: Gruppenrudern auf Bürostühlen, eine Choreografie der Selbstzusammenbaumöbel und wieder jene Gitarre, die ganz aus Handys besteht.

Unter dem LED-Helm lugt ein bereits ergrauter Bart hervor, und das zeigt: Auch die Systemkritik ist keine Frage des Alters mehr. "Bückt euch hoch!", rieten Deichkind für die Arbeitswelt. Nicht der einzige Stinkefinger in Richtung der Anzugträger und ihren leeren Versprechungen von Erfolg und Karriere. Arbeit nervt! (Zitat Deichkind)

Einer aber ist nicht von seiner Arbeit genervt, im Gegenteil: Er macht sich so viel davon wie möglich. Wer erinnert sich etwa noch an diesen batteriebetriebenen Hasen aus dem Werbefernsehen, der läuft und läuft und läuft? Der nennt sich jetzt jedenfalls Jack Garratt und macht Musik, und zwar wie aufgezogen.

Garratt steht, in buntem Leiberl und mit zielgruppengerechtem Vollbart, auf der Bühne. Anderes Personal braucht er nicht. Denn er haut, tritt, spielt mit hoher Drehzahl eine Vielzahl an Instrumenten, wie ein leicht verrückt gewordener Ein-Mann-Unterhalter auf der Einkaufsstraße Ihres Vertrauens. Garratt soliert, weil jetzt Zeit ist, an Drums, Stromgitarre oder Keyboard, singt, während er auf ein Drumpad eindrischt, singt dazu seine hochemotionalen Songs, macht also ein ganzes Orchester arbeitslos. Toll!