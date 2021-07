Frequency 2016: Awesom-o ist betrübt

Aber aufpassen mit dem Literbecher, sonst versäumt man etwas. Wer erinnert sich etwa noch an diesen batteriebetriebenen Hasen aus dem Werbefernsehen, der läuft und läuft und läuft? Der nennt sich jetzt jedenfalls Jack Garratt und macht Musik, und zwar wie aufgezogen. Garratt steht, in buntem Leiberl und mit zielgruppengerechtem Vollbart, auf der Bühne. Anderes Personal braucht er nicht: Denn er haut, tritt, spielt mit hoher Drehzahl eine Vielzahl an Instrumenten, wie ein leicht verrückt gewordener Ein-Mann-Unterhalter auf der Einkaufsstraße Ihres Vertrauens. Garratt soliert, weil jetzt Zeit ist, an Drums, Stromgitarre oder Keyboard, singt, während er auf ein Drumpad eindrischt, macht also ein ganzes Orchester arbeitslos. Und spielt keine seichten Angeberstückerln, sondern hochemotionales Zeug, untermauert von einer abschnurrenden Elektronik-Basis. Das schaut wahnsinnig anstrengend aus, kommt leichtfüßig und tanzbar rüber, beeindruckt nachhaltig – ein frühes Highlight beim heurigen Frequency-Festival.

Awesom-o war dennoch betrübt: Der traurige Karton-Roboter zählte zu den Highlights an Publikumsverkleidungen. An diesen war am Auftakttag des Frequency Festivals kein Mangel, Ganzkörperhase und Ganzkörperesel und Ganzkörper-Bierdosen-Umwicklung und Pferdeköpfe und leiberlfreie Männerbäuche verteilten sich über das Gelände. A propos: Das ist lockerer gefüllt als in den vergangenen Jahren, die Konsummeile drängt sich ordentlich näher an die Hauptbühne, um die für das gemeinsame Hüpferlebnis notwendige Publikumsdichte zu forcieren.