Frei im Gefängnis: Feminismus-Oper "Woman at Point Zero"

Im Jahr 1975 war der Roman „Ich spucke auf Euch: Eine Frau am Punkt Null“ von Nawal El Saadawi eine mutige Anklage patriarchaler Strukturen. Die britisch-libanesische Komponistin Bushra El-Turk schuf aus dieser Inspiration die multimediale Oper „Woman at Point Zero“ . Sie und Librettistin Stacy Hardy haben die ägyptische Schriftstellerin El Saadawi stärker in die Figur der Sama eingeschrieben. El Saadawi hatte 1974 selbst Insassinnen des Qanatir-Gefängnisses besucht.

Zur multimedialen Oper wird die Darbietung durch eingespielte urbane Geräusche und eine Videoleinwand im Hintergrund, auf der verschiedene Handlungen und Körperregionen in Nahaufnahme zu sehen sind. Zudem wurden weitere Stimmen hinzugefügt - von heutigen Frauen mit ähnlichen Schicksalen.

Im Zentrum des Geschehens steht der gesungene Dialog zwischen den beiden Frauen, eine äußere Handlung ist praktisch nicht vorhanden. Fatma erzählt ihre Geschichte, die eine Geschichte der brutalen sexuellen Unterdrückung ist. Eindrücklich wird etwa eine Genitalverstümmelung geschildert, auch eine Massenvergewaltigung auf dem Tahrir-Platz in Kairo.