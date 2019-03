FrauenFilmTage im Stadtkino im Künstlerhaus: Philosophin und Oberbeleuchterin

Die Gelegenheit, sich „ Hannah Arendt“ (2012) in Gegenwart von Margarethe von Trotta anzusehen und anschließend bei einem Publikumsgespräch mit ihr dabei zu sein, gibt es Samstagabend (19.00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus) im Rahmen der FrauenFilmTage.

Zum 16. Mal seit seinem Bestehen bietet das Festival (bis 7. März) die Gelegenheit, in die Lebenswelten von Frauen Einblicke zu nehmen und Gespräche mit Expertinnen zu führen.

Das heurige Tribute ist Regisseurin Margarethe von Trotta gewidmet, zu deren herausragenden Arbeiten auch das Eintauchen in die terroristischen 70er-Jahre der Bundesrepublik gehört: „Die bleierne Zeit“ (1981) lehnt sich an die Biografien der beiden Schwestern Christiane und Gudrun Ensslin an. Letztere wurde bekanntlich als RAF-Terroristin aktiv.

Trotta erzählt in ihrem eindringlichen, intimen Schwestern-Porträt von zwei jungen Frauen, die sich innerhalb der 68er-Bewegung politisieren und dann sehr unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Auch „Die bleierne Zeit“, ein Juwel des politischen Films, wird in Anwesenheit der Regisseurin gezeigt (Sonntag, 12.00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus).