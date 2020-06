Frau Travnicek und die innere Notwendigkeit

Mit 25 Jahren hat sie bereits fünf Bücher geschrieben, ein Geschäft eröffnet und den Publikumspreis beim Bachmann-Preis eingeheimst. Ihr neues Buch "Chucks" hat über die Landesgrenzen hinweg für Furore gesorgt. Der KURIER bat die St. Pöltner Autorin Cornelia Travnicek zum Interview.

KURIER: Mit 25 Jahren fünf Bücher geschrieben und zahlreiche Preise eingeheimst. Wie geht das?

Travnicek: Gute Frage. Es ist, glaube ich, leichter, wenn man sich anfangs mit kleineren Verlagen "begnügt" und nicht gleich probiert, bei Suhrkamp unterzukommen.

In "Chucks" wirft Hauptprotagonistin Mae ihrem Freund vor, immer mit allem so zufrieden zu sein. Sind Sie zufrieden mit dem Erfolg Ihres Buches?

Auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn man als Schriftsteller einmal so zufrieden wäre, dass man nix mehr schreibt, ist das auch schädigend. Ich finde es großartig, dass viele Leute so einen Spaß dran haben, mein Buch zu lesen und so viel für sich drin finden. Das ist eine schöne Bestätigung.

"Chucks" handelt von Punk, Aids, aber auch dem bürgerlichen Leben. Wie passt das zusammen?

Dadurch, dass es in Wien und Umgebung spielt, treffen ja genau diese Dinge immer wieder auf engstem Raum aufeinander. Man bewegt sich mit all diesen Leute. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Straßen, in den Kaffeehäusern teilweise und vor allem in U-Bahn-Stationen.