Gezwungenermaßen landet so auch der 17-jährige Senegalese Thierno beim französischen Heer. Sein Vater – gespielt von „Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy – lässt sich ebenfalls verpflichten, um seinem Sohn im Krieg beistehen zu können. Regisseur Mathieu Vadepied kreuzt sein Kriegsdrama mit einer Coming-of-Age-Story, die sich an der Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn entzündet. Der junge Thierno freundet sich mit einem weißen Leutnant an, der – so wie er selbst – mit der Autorität seines Vaters kämpft und sich in waghalsige Kriegsmanöver stürzt. Letztlich erzählt Vadepied jedoch wesentlich mehr über einen Konflikt zwischen den Generationen als über das (post-)koloniale Schicksal Schwarzer Franzosen.

INFO: F 2022. 98 Min. Von Mathieu Vadepied. Mit Omar Sy, Alassane Diong.