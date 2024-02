Franz Welser-Möst triumphiert mit den Wiener Philharmonikern

Für ihre USA-Tournee, die sie Anfang März nach New York, Naples und West Palm Beach in Florida führt, sind die Wiener Philharmoniker bestens disponiert. Am Pult steht und sitzt (Letzteres wegen eines Beinbruchs) Franz Welser-Möst. Mahlers „Neunte“, Bruckner, Berg und ein dramaturgisch bestechendes Wiener Programm, wie man es in jeder Hinsicht selten hört, hat er dafür zusammengestellt.