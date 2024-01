Franz Welser-Möst sagt dem Cleveland Orchestra Adieu

Eine der längsten künstlerischen Partnerschaften im Klassikbereich nähert sich ihrem Ende: Franz Welser-Möst gab nun auch in den USA offiziell bekannt, seinen Posten als Chefdirigent des renommierten Cleveland Orchestras 2027 nach 25 Jahren auslaufen zu lassen. In einem KURIER-Interview hatte er diesen Schritt bereits im Dezember 2022 angekündigt. Der österreichische Maestro, der zuletzt mit gesundheitlichen Problemen wie einem Bandscheibenvorfall und zwei Krebsoperationen zu kämpfen hatte, steht seit 2002 an der Spitze des Klangkörpers.