Interview mit Franz Welser-Möst: Mit Beethoven-Projekt in Wien

Doch wie viele Gedanken der Originalklangbewegung fließen in Welser-Mösts Deutung ein? „Jede Beethoven-Interpretation ist gelebte Historie. Ich halte es da mit dem von mir sehr geschätzten Nikolaus Harnoncourt, der einmal sinngemäß meinte: ‚In 40 Jahren werden die Leute über das, was wir hier machen, lachen.’‘ Es gibt in der Musik keine absolute Wahrheit. Ich denke ja auch, dass die Originalklangbewegung teils zu einer Originellklangbewegung geworden ist.“

Dass Welser-Möst mit „seinem“ Cleveland Orchestra zum 100-Jahr-Bestehen auch in Wien gastiert, freut den Künstler. Aber: „Wir feiern das Jubiläum, indem wir uns nicht selbst feiern, sondern einen Gang in die Zukunft antreten“, so Welser-Möst in Hinblick auf die erfolgreiche Jugendarbeit des Orchesters. „Wir haben das jüngste Publikum aller amerikanischen Orchester. Mit unserem ‚Education-Programm‘ erreichen wir in Cleveland mehr als 60.000 Menschen pro Jahr. Mein Ziel ist es, dass es in 100 Jahren in Cleveland kein Kind mehr gibt, das nicht mit Musik in Berührung gekommen ist.“

Zusatz: „Wir erleben in den USA mit Donald Trump einen Präsidenten, der die Gesellschaft spaltet, wo er nur kann. Da gehen Risse durch Freundschaften und Familien, die sich nicht mehr zusammenführen lassen. Das typisch amerikanische Zusammenstehen gibt es nicht mehr. In der Musik aber finden wir das genaue Gegenteil.“