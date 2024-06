Franz Pichorner bekommt das Theatermuseum des KHM

Es war sein Wunsch gewesen – und der wurde dem 63-jährigen Kulturhistoriker erfüllt: Sabine Haag, scheidende Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, bestellte ihren Stellvertreter Franz Pichorner mit 1. Juli zum Leiter des Theatermuseums. Er sei als „bestgeeigneter Kandidat“ aus dem Bewerbungsverfahren hervorgegangen. Und die Geschäftsführung folgte, so das KHM am Montag in einer Aussendung, der Empfehlung der Jury unter dem Vorsitz von Jonathan Fine, dem künftigen Generaldirektor.