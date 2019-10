François Ozon im Interview: In die Höhle des Löwen laufen

Was war Ihnen besonders wichtig, in Hinblick auf Sexualität und Missbrauch zu erzählen?

Sexualität, die nicht auf gegenseitiger Übereinkunft beruht, ist ein Verbrechen. Das zu erzählen, war mir sehr wichtig. Außerdem war mir klar, dass ich den sexuellen Missbrauchsakt nicht zeigen werde – das erschien mir unmöglich. Ich wollte aber eine Idee von den Umständen vermitteln, in der es dazu kommen kann – dazu verwende ich die Rückblenden. Viele Erwachsene verstehen oft nicht, warum sich Kinder nicht wehren oder sich weigern. Ich wollte zeigen, wie hilflos es Kinder macht, wenn sich ihnen ein Erwachsener, dem sie vertrauen, so nähert, umso mehr, wenn es sich um einen Priester handelt. Anstatt wegzulaufen, laufen sie in die Höhle des Löwen.

Die Reaktionen der Familien sind manchmal erschütternd. Je bürgerlicher der familiäre Hintergrund, desto weniger Empathie mit den Opfern scheint vorhanden.

Priester Preynat hat es verstanden, seine Opfer in allen gesellschaftlichen Klassen zu finden – sowohl in der Arbeiterschaft, als auch in sehr bürgerlichen Schichten. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Familien auf die enthüllten Vorfälle reagieren. Die bürgerlichen Kreise, die die katholischsten sind, verhalten sich nicht unbedingt in der besten Weise.

Sie betonen in Ihrem Film immer wieder den Unterschied zwischen Homosexualität und Pädophilie. Wird das immer noch gerne zusammen gedacht?

Ein Problem der Kirche ist, dass für lange Zeit Pädophilie einfach „nur“ als Sünde galt, so wie Homosexualität oder eheliche Untreue. Es hat ziemlich lange gedauert, bis anerkannt wurde, dass Pädophilie ein Verbrechen und eine weitverbreitete Plage innerhalb der Institution ist, und nicht „bloß eine Sünde“.

Sind Sie selbst katholisch?

Ich hatte eine katholische Erziehung, über die ich sehr froh bin. Sie war für mich und meine Kultur sehr wichtig, weil sie mich den Geschmack von Sünde und Grenzüberschreitung gelehrt hat. Aber sobald ich als Teenager meine eigene Sexualität und die Scheinheiligkeit der kirchlichen Institution entdeckte, habe ich mich abgewendet.