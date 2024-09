In der retro-futuristischen Stadt New Rome, in seinem Gotham-City-Look unschwer als dystopisches New York zu erkennen, regiert der konservative Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Trotz Anzeichen zivilisatorischen Verfalls stellt er sich jeglichen Veränderungen entgegen, um seine Macht zu erhalten. Sein größter Widersacher ist ein visionärer Architekt namens Cesar Catilina. Cesar, exaltiert gespielt von „Kylo Ren“-Star Adam Driver mit dem unvorteilhaften Topf-Haarschnitt eines römischen Feldherrn, hat für die Erfindung des neuen Baumaterials „Megalon“ den Nobelpreis erhalten. Er plant damit eine Stadt der Zukunft. Ausgerechnet die Tochter des verhassten Bürgermeisters entpuppt sich als die Frau seines Lebens. Doch auch eine Ex-Geliebte – mittlerweile verheiratet mit einem steinalten Superreichen (Jon Voight!) – kann nicht von ihm lassen. Ohnehin nie als Feminist verschrien, stehen Coppolas weiblichen Hauptdarstellerinnen – Geliebte und Ex-Geliebte – ganz im Bann eines genialen Mannes.

In einem Wirrwarr von Erzählsträngen, Szenensprüngen und Splitscreens, denen sich nicht leicht folgen lässt, finden sich auch prominente Schauspieler wie Dustin Hoffman und liefern bizarre Auftritte. Den Vogel aber schießt Shia LaBeouf ab: Als hintertriebener Cousin Clodio feuert er mit Sätzen wie „Rache schmeckt am besten in Frauenkleidern“ um sich. Der Grad zwischen gutem Witz und Geschmacklosigkeit ist bekanntlich schmal. In jedem Fall ging Francis Ford Coppola mit seinem Abschiedswerk eindeutig auf Kollisionskurs mit der Filmindustrie. Gut möglich, dass „Megalopolis“ in ein paar Jahren den Titel Kultfilm umgehängt bekommt. Es wäre nicht das erste Mal.

INFO: USA 2024. 138 Min. Von Francis Ford Coppola. Mit Adam Driver, Giancarlo Esposito.