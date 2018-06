FPÖ-Mann Podgorschek will ORF "neutralisieren"

Die FPÖ schießt sich weiter auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Wie der Falter schreibt, hat der oberösterreichische Landesrat Elmar Podgorschek in einer Rede dafür plädiert, den ORF zu "neutralisieren". Podgorschek sprach bei der Thüringer Landtagsfraktion der AfD zu diesem Thema.

"Auch auf die Gefahr hin, dass uns 'Orbanisierung' vorgeworfen wird"

"Was wir unbedingt durchführen müssen, ist eine Neutralisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", sagte Podgorschek unter Applaus des Publikums. "Auch auf die Gefahr hin, dass uns eine sogenannte ,Orbanisierung' vorgeworfen wird. Das müssen wir durchziehen." Er sei zwar Demokrat und finde, im ORF sollen "alle Meinungen Platz haben", meinte der Landesrat, "aber mich erinnert die Nachrichtensendung des österreichischen Rundfunks teilweise an die ,Aktuelle Kamera'". So hieß die Nachrichtensendung, mit der in der DDR antiwestliche Propaganda verbreitet wurde.

Mit Medien "kein Staat zu machen"

Er verriet laut Falter-Bericht auch einiges über die FPÖ: Weil mit den österreichischen Medien "kein Staat zu machen" sei, setzen die Freiheitlichen auf soziale Netzwerke. "Facebook ist Stasi auf freiwilliger Basis", sagte Podgorschek, und sein Parteichef Heinz-Christian Strache könne über Facebook "unmittelbar mit der Bevölkerung kommunizieren. Und jetzt wissen Sie auch, wieso Facebook von bestimmten Kreisen so angegriffen wird", setzte er verschwörerisch hinzu.