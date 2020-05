Fotos zwischen gestern und heute

Wir haben es alle im Unterricht durchgekaut, kennen die Fakten, wissen um die Gräuel. Doch für viele bleibt der Zweite Weltkrieg trotzdem fern wie ein Schwarzweißfilm.

Mit den Montagen des Hobbyfotografen Sergey Larenkov werden die vergangenen Zeiten nun bedrohlich real - Denn der Russe mischt Originalaufnahmen aus den Jahren 1940 bis 1945 mit modernen Fotos. Die Szenerien aus der Kriegszeit entwickeln, eingearbeitet in Bilder von heute, eine geradezu beklemmende Nähe.

Mit seiner besonderen Praktik ist Sergey Larenkov nicht alleine: "Looking into the past" heißt die Gruppe der Fotocommunity FlickR, in der moderne Aufnahmen mit fotografischen Zeugnissen aus längst vergangenen Zeiten kombiniert werden. Mehr als 4000 Mitglieder mischen hier alt mit neu, damals mit heute, körniges Schwarz-Weiß mit hochauflösender Farbe.