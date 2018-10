Fotografin Helen Levitt: Absurdes Theater auf der Straße

Die Menschen, die auf Levitts Bildern in übergroßen Kartonboxen verschwinden, auf Wände klettern oder sich in eigenartigen Verdrehungen am Boden winden, sind witzig anzusehen – auf den zweiten Blick nehmen sie aber oft die Gestalt zusammengesetzter Traumwesen an, wie sie der surrealistisch geschulte Blick auch in Puppen von Hans Bellmer oder Collagen von Max Ernst zu erkennen vermag.

Tatsächlich stellte Levitt in jener Galerie aus, die Max Ernst, aber auch den in vielerlei Hinsicht verwandten Pariser Fotografen Eugene Atget in New York bekannt machte. Sie pflegte dazu viele Kontakte zur Kunst-Elite jener Zeit.

Von Henri Cartier-Bresson übernahm Levitt dabei die Gabe, Motive scheinbar zufällig kurzzuschließen: Da wiederholen sich etwa die gekreuzten Hosenträger eines Manns in den verschränkten Armen der Figur nebenan, und die Lilie, die ein junges Mädchen in den Händen hält, erscheint wie eine bedrohliche Kralle.