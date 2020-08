Fotografie aus der Perspektive der Menschlichkeit

Eine linke Prägung hatten die Geschwister in Wien erhalten, wo der Vater die erste Buchhandlung in Wien-Favoriten sowie den auf Arbeiterliteratur spezialisierten Anzengruber-Verlag gegründet hatte. Der Februar 1934 läutete das Ende des „roten Wien“ ein, der Verlag bestand noch bis 1938 weiter, dann wurde er – die Suschitzkys waren Juden – „arisiert“.

In London fand Wolf Suschitzky Anschluss an eine Tradition der Sozialreportage, die er in der Folge weiter kultivierte und ausformulierte. Die Bilder, die das MdM am Mönchsberg zeigt, haben vor allem die Kriegsjahre im Blick. Suschitzky fotografierte nicht nur britische Militärpilotinnen und die Produktion von in Uniform gekleideten Kinderpuppen, sondern auch die Evakuierung des Londoner Zoos – Kinder- und Tierfotos waren im Übrigen ein Betätigungsfeld, das ihm oft sein Einkommen sicherte.

Bereits 1945 hielt er in Londons Straßen ein Wachsfigurenkabinett fest, das den Briten die Gräuel des Krieges in „lebensnahen und lebensgroßen Figuren“ näherbringen wollte. Für einen Besuch im Wachs-Konzentrationslager war demnach extra Eintritt zu bezahlen.