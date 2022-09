Fotograf William Klein 96-jährig in Paris verstorben

Ein Amerikaner in Paris

William Klein wurde 1926 in eine orthodox-jüdische Familie in New York geboren. Sein Sehnsuchtsort war aber schon früh Paris, wohin er 1948 übersiedelte. Er studierte zunächst beim berühmten Fernand Léger Malerei, wandte sich aber bald der Fotografie zu. Seine spontane Biuldsprache, die klassischen Kriterien der Ebenmäßigkeit widersprach, stieß zunächst aber auf Ablehnung. Klein wandte sich in Folge den Film zu - sein erstes Werk, der die Lichter am Times Square dokumentierte (1958), nannte Regie-Legende Orson Welles "den ersten Film, der in Farbe gedreht werden sollte". Er drehte u. a. Dokumentationen über Muhammad Ali und Little Richard. Drei Spielfilme ("Are You, Polly Magoo?" (1966), "Mister Freedom" (1968), "The Model Couple" (1977) - gehen ebenfalls auf sein Konto.

Kleins Legenden-Status wuchs in späteren Jahren, als sein Werk aufgearbeitet wurde und zahlreiche Foto-Publikationen erschienen. 2015 war der Meister auch beim Wiener "Photobook Festival" zu Gast, seine Arbeiten sind u. a. in der Albertina-Fotosammlung vertreten.