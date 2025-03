Foto Arsenal vor Start: „Wir haben aus VW-Käfer einen Rolls Royce gemacht“

Das Foto Arsenal befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Art for Art Werkstätten

Vor zwei Wochen ist das Foto Arsenal aus dem Museumsquartier hierher übersiedelt. Früher haben hier die Lkws der Bundestheater ihren Ölwechsel bekommen und sind zu Staatsoper und Co. gestartet. Die Werkstätten von Art for Art sind nach wie vor Nachbar (und Vermieter) des Foto Arsenals. Die Malersäle werden auch für Events genutzt werden, sagt Hoffmann. Gelegenheiten bieten die Foto Wien und das Festival Vienna Digital Cultures, beide vom Foto Arsenal (mit)veranstaltet. Da will sich das neue Museum auf dem Areal ausbreiten, das Hoffmann mit dem Heeresgeschichtlichen Museum und dem auch neu hinzugezogenen Filmmuseum als „Kulturcluster“ bezeichnet.

Wenn man mal hinfindet

Besonders zentral ist die Lage im ehemaligen Militärareal im 3. Bezirk nicht. Das hielt Hoffmann nicht davon ab, den Eingang vom Kopf des Gebäudes weiter hinein neben den Gastrobereich zu verlegen: „Wenn man uns einmal gefunden hat, dann findet man uns auch hier“, so Hoffmann. Für die Gastro hat sich noch kein Betreiber gefunden, Hoffmann wünscht sich, dass man Picknickkörbe ausborgen kann und nach dem Kunstgenuss im angrenzenden Grünen verweilt.

Bei einer Gruppe rechnet er definitiv nicht damit, dass sie freiwillig kommt: die Jugend. Um die zu erreichen, wird es eine Reihe von Projekten geben. Unter anderem gibt es einen Vermittlungsbereich mit analoger Dunkelkammer.

Wie darin gearbeitet wird, wird man (auch) in der ersten Ausstellung „Magnum. A World of Photography“ sehen. Zusammen mit der Personale von Simon Lehner wird sie – und das ganze Haus – am 21. März mit einer großen Feier in Kooperation mit FM4 eröffnet.