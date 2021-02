Foo Fighters: Party-Album zum verschobenen Jubiläum

„Waiting On A War“ wurde beispielsweise von den Ängsten einer seiner drei Töchter inspiriert. „Es war in der Zeit, als sich die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea intensivierten“, erzählte Grohl dem NME. „Ich brachte sie zur Schule und sie fragte mich: ,Wird es Krieg geben?‘ Das hat mich an die Zeit erinnert, als ich selbst in den späten 70er-Jahren mit all der nuklearen Aufrüstung Angst vor einem Atomkrieg hatte. Ich dachte: ,Wie traurig ist das, wenn ein Kind mit so einem Gefühl der Bedrohung aufwachen muss!‘“

Dass Grohl Optimist ist, führt er darauf zurück, dass „ich meine düsteren Gedanken und Unsicherheiten in Songs packen kann, und nicht in mich hineinfressen muss“. Und er hält sich für privilegiert, weil er mit den Foo Fighters eine so unerwartete zweite Karriere bekommen hat. Denn nach dem Selbstmord von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain im Jahr 1994 litt Grohl an einer schweren Depression.