Joan Baez in Wien: Wichtige und wütende Worte zum Weltenlauf

Und so stand Joan Baez in schwarzem Gewand und mit kurzer Silberhaar-Frisur an die 90 Minuten auf der Bühne des Konzerthauses, wechselte munter die Gitarren, wippte gelegentlich mit den Füßen und setzte auf ein extrem intimes Setting. An ihrer Seite „nur“ ihr Sohn Gabriel Harris am Schlagzeug und Dirk Powell an der Gitarre oder am Banjo, dazu manchmal als (sehr dezente) Backgroundsängerin Grace Stumberg.

Im Gepäck hatte die Pazifistin, Bürgerrechtlerin und Friedensaktivistin dabei alte Hits und neue Songs von ihrem heuer erschienen Album „Whistle Down the Wind“. Mit wenigen, netten Worten beschrieb Baez den Inhalt des jeweiligen Songs und ihr Anliegen dahinter.

Mit Woody Guthries „Deportee“ etwa erinnerte Baez an das Schicksal mexikanischer Immigranten, die im Jahr 1948 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Eine mehr als deutliche Anspielung auf die aktuelle Situation an Amerikas Grenze. Mit Bob Dylans „ The Times They Are A-Changin’“ wiederum prangerte sie die so mächtige Waffenlobby und deren Mitschuld an diversen Amokläufen an. Und mit Kris Kristoffersons „Me and Bobby McGee“ erinnerte Baez an die große Janis Joplin und naturgemäß an Woodstock. Ja, ja, lang ist’s her…