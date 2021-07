FM4-Frequency: Studie beweist Wirksamkeit des Sicherheitskonzeptes

Weil die Veranstalter des FM4-Frequency-Festivals in ihrem Covid-19 Sicherheitskonzept beim Eintritt auf PCR-Tests setzen, errechnete Simulationsexperte Niki Popper von der TU Wien in einer Studie, dass dadurch die Zahl der neu dazukommenden Fälle „um ca. 40 % gegenüber der der normalen 3G-Regel reduziert wird“.

Popper und seine Kollegen Christoph Urach und Dominik Brunmeir erstellten eine Analyse der Auswirkungen des FM4-Frequency-Festivals auf die Covid-19 Neuinfektionen, weil das Festival in den letzten Tagen als Superspreader-Event in Verruf gekommen war. Darin - heißt es in der Presseaussendung des Veranstalter - könne man „aus fachorientierter Quelle nachlesen, dass das für 19. bis 22. August in St. Pölten angesetzte Festival stattfinden kann - vorausgesetzt die Zahlen bleiben stabil und es werden keine anderen staatlichen Maßnahmen gesetzt“.