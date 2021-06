Flüsterzweieck mit "Kult": Die Suche nach dem roten Faden

Was habt Ihr eigentlich gegen Avocados?

Haidacher: Nichts. Avocados sind etwas sehr Schönes. In der Nummer über die Avocado geht es vielmehr um den Konflikt, den man hat oder haben kann, wenn man sich überlegt, was man isst. Die Avocado gilt ja als so genanntes „Superfood“, ist aber, zumindest, wenn man sie hier in Österreich isst, nicht unbedingt nachhaltig. Die Bühnenfigur in unserem Stück verzweifelt am Beispiel der Avocado schlicht an dem Bedürfnis, etwas zu essen, das gesund für den Körper, gut für den Geschmack, aber auch gut für die Umwelt ist.

Ein Programm hat ja auch immer etwas mit einem selbst zu tun. Man widmet sich Themen, die man selber spannend findet, die einem ein Anliegen sind. Was war das beim aktuellen Programm, was war euch wichtig?

Haidacher: Unsere Programme sind immer recht vielteilig, weil wir jeweils mehrere kurze Texte zu mehreren verschiedenen Themen schreiben. Das geht von einer Geschichte darüber, wie einmal das Klo verschimmelt ist, über einen Vergleich einer menschlichen Biografie mit der Zeit der Lockdowns, bis hin zu einem Text über die so genannte Cancel Culture. Ich wollte in diesem Programm unbedingt eine Nummer über die 90er Jahre Western Serie „Dr. Quinn“ zu machen, weil ich Dr. Quinn als eine Vorreiterin des Feminismus sehe, davon will ich endlich die ganze Welt überzeugen.

Stabinger: Wir wünschen ihr, dass sie es in diesem Programm schafft. Ich war gleichermaßen schockiert und berührt von der Angst der Menschen, die zu so mächtige Phänomenen wie Verschwörungstheorien oder Fremdenfeindlichkeit führt. Deshalb habe ich darüber in „Kult“ Texte geschrieben.

Haidacher: Was uns auch immer wichtig ist, sind kleine Nonsense-Nummern, absurde Elemente, die außer der Freude an der Absurdität nicht mehr sagen wollen.

Apropos absurd: Was halten Sie von den ganzen Beauty-Influencerinnen, die sich mit allerlei Aufgespritztem in der Instagram-Auslage präsentieren. Was soll das für ein Frauenbild sein?

Stabinger: Die Influencerinnen, denen wir folgen, vertreten ein zeitgenössisches und unterstützenswertes Frauenbild. Sie influencen über Themen wie Nachhaltigkeit, mentale Gesundheit, Gleichstellung, LGTBQIA-Rechte und ähnlich Sinnvolles. Das ist schön, dass sie solche Inhalte an ein großes Publikum bringen! Natürlich stellt sich die Frage, wie verantwortungsvoll es ist, wenn eine Bibi von Bibis Beautyplace knappen 8 Millionen Menschen – darunter auch viele Minderjährige – einen Lifestyle zwischen Millionenvilla, Brust- und Nasenoperationen vorlebt. Kanäle wie diese auf Instagram, Tiktok und Co. werden ja nicht nur knallhart als potente Werbemittel genutzt, sondern können jungen Menschen auch sehr fragwürdige Werte vermitteln. Das einzige, was da hilft, ist wohl, gute Kanäle zu unterstützen und selbst sinnvollere Sachen zu posten.