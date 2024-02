Die freundliche Stewardess verteilt beim Landeanflug Rosen im Flugzeug und wünscht den Passagieren einen schönen Aufenthalt in Belarus. Eine geflüchtete Familie aus Syrien ist voller Erwartung: Sie will über die grüne Grenze von Belarus nach Polen in die EU kommen und v weiter nach Schweden reisen. Dort warten schon die Verwandten. Doch der Grenzwald zwischen Belarus und Polen wird bald zum Albtraum – und die Gruppe der Flüchtenden buchstäblich zur Verschiebemasse.

Angelockt von falschen Versprechen des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko, versuchen seit dem Sommer 2021 Migranten über diese Grenze in die Europäische Union zu gelangen. Viele von denen, die es auf die polnische Seite geschafft haben, werden von polnischen Grenzpolizisten zurückgebracht – in brutalen, illegalen „Pushbacks“.

Guerilla-Stil In ihrem exzellenten, aufwühlenden, Drama „Green Border“ (derzeit im Kino), erzählt Agnieszka Holland von der humanitären Katastrophe an Europas Außengrenze und der Tragödie der „Pushbacks“: Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Marokko werden über den Stacheldraht zwischen Belarus und Polen hin- und hergeschoben, verprügelt und misshandelt. Sie habe sich erst gar nicht darum bemüht, an offizieller Stelle in Polen um Filmförderung anzusuchen, winkt Agnieszka Holland im KURIER-Gespräch ab: „Ich wollte keine Aufmerksamkeit erregen und frei arbeiten.“

© APA/AFP/JOEL SAGET

Gedreht wurde in den Wäldern rund um Warschau, die für den Grenzwald an der „Green Border“ einstanden. Mit nervöser Kamera stürzt sich die Regisseurin ins chaotische Geschehen („Ich wollte einen Film im Guerilla-Stil drehen!“). Dabei rekonstruiert sie die herzzerbrechenden Schicksale der Geflüchteten in düsteren Schwarz-Weiß-Bildern, nimmt aber nicht nur die Position der Opfer ein; sie zeigt auch die ambivalente Situation eines polnischen Grenzsoldaten, der von seinem Vorgesetzten dazu aufgehetzt wird, die „Terroristen“ gnadenlos aus dem Land zu vertreiben und in einen Gewissenskonflikt gerät. Auch eine Gruppe von Aktivisten, die (vergeblich) um die Einhaltung der Menschenrechte kämpft, kommt in den Fokus.

Liebe zu Schwarz-Weiß Agnieszka Holland, die Grande Dame des internationalen Kinos, wurde 1948 in Warschau geboren und emigrierte 1981 nach Frankreich. Sie arbeitete nicht nur in Europa, sondern schaffte auch den Sprung in die USA, wo sie Serienerfolge wie „The Wire“ und „House of Cards“ drehte.

© Panda Filmverleih/Agata Kubis

In ihren Spielfilmen inszenierte die streitbare Regisseurin oftmals individuelle Schicksale vor historischem Hintergrund. Zudem liebt sie Schwarz-Weiß: „Jedes Mal, wenn ich an einem neuen Filme arbeite, schaue ich mir den alten tschechischen Schwarz-Weiß-Film ,Diamanten der Nacht’ von 1964 an (es geht darin um zwei jüdische Jugendliche, die während ihrer Deportation ins Konzentrationslager flüchten können, Anm.). Er inspiriert mich immer wieder.“ Zu Hollands bekanntestem Werken zählt „Hitlerjunge Salomon“ (1990), für den sie eine Oscarnominierung erhielt. Sie habe sich bei „Green Border“ an ihren eigenen Filmen über den Holocaust orientiert, so die Künstlerin: „Ich wollte private Schicksale vor einem großen, politischen Zusammenhang erzählen. Dabei ist es wichtig, verschiedene Standpunkte einzunehmen, um allen gerecht zu werden. Auch was das Verhalten des polnischen Grenzsoldaten betrifft: Er hat die Wahl, grausam gegen die Flüchtenden vorzugehen oder sich krank zu melden. Das ist doch keine haltbare, ,normale‘ Situation!“

© Panda Filmverleih/Agata Kubis