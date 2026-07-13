Flop: „Vaiana“ bleibt weit hinter Erwartungen

von Flora Werner-Tutschku

Am Eröffnungswochenende von Disneys „Vaiana’’ wurde der Film in 3.827 nordamerikanischen Kinos gezeigt und spielte dabei 43 Millionen Dollar ein. Angesichts des enormen Produktionsbudgets von 250 Millionen Dollar ist das allerdings eher schlecht, nicht einberechnet sind die immensen Marketingausgaben für den Kinofilm.

Auch im Ausland stößt die Adaption nur auf wenig Resonanz: 52 Millionen Dollar wurden dort bisher an den Kinokassen eingenommen. Disney hatte im Vorfeld mit 60 bis 65 Millionen Dollar in den USA und 140 Millionen Dollar weltweit gerechnet, schon das wäre für einen Film dieser Größe mager gewesen. Damit liegt “Vaiana’’ fast gleichauf mit der Realverfilmung „Schneewittchen’’ aus dem Jahr 2025, die “nur’’ 42 Millionen Dollar beim Debütwochenende erbrachte.