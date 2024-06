"Fit mit den Stars": Armin Assinger lässt Komantschen leise pfeifen

Am Montag, 3. Juni, übernimmt der am 7. Juni seinen 60. Geburtstag feiernde Armin Assinger für eine Woche bei „Fit mit den Stars“ das Training. Um 9.10 Uhr wird in ORF2 mit dem Ex-Rennläufer gedehnt, geschwitzt und dabei die Hüften weniger hüftsteif gemacht. „Ich versuche, das Programm abwechslungsreich zu gestalten – mit Übungen am Boden oder mit einem Sessel“, kündigte Assinger an.