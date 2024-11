Find The Liar, Mittermeier: Lügendetektor mit Spaßgarantie

Mit dem BR sei er im Rahmen der Aufzeichnungen zu seiner bereits im Sommer dieses Jahres zu sehenden ersten Staffel von „Lucky Punch“ ins Gespräch gekommen. Dabei handelt es sich um ein TV-Format, das jungen und noch wenig bekannten Stand-up-Talenten eine Plattform bietet. Es ist die Sendung zu seinem 2023 in München eröffneten Comedy-Club, in dem sich Nachwuchstalente ausprobieren können. Mit dem „Lucky Punch Comedy Club“ am Rosenheimer Platz hat sich Mittermeier nach eigenen Worten auch einen Herzenswunsch erfüllt.

Der bayerische Komiker Michael Mittermeier startet heute, Donnerstag, seine neue Show im Bayerischen Rundfunk (BR/22.00 Uhr). In „Find The Liar, Mittermeier“ soll der 58-Jährige Lügengeschichten seiner prominenten Gäste entlarven. Bei den Aufzeichnungen zu den insgesamt sechs Folgen wurden ihm Geschichten aufgetischt, „von denen ich bis zum Schluss nicht wusste, ob sie gelogen oder nicht gelogen waren“, sagt Mittermeier zum KURIER.

Neues Programm

Mit „Find The Liar, Mittermeier“ startet er nun einen neuen Versuchsballon beim Bayerischen Rundfunk. Entwickelt hat er die Sendung gemeinsam mit Constantin Entertainment – eine Zusammenarbeit, „die mir extrem viel Spaß gemacht hat“. Die TV-Aufzeichnungen der sechs Folgen, die in den kommenden Wochen jeweils an einem Donnerstag um 22 Uhr ausgestrahlt werden, sind längst im Kasten. „Ich glaube, es ist wirklich gut geworden. Wir hatten viel Spaß, haben viel mehr aufgenommen, als wir schlussendlich zeigen können.“ Unter den Gästen in den kommenden Sendungen sind u. a. die Schauspielerin Uschi Glas, der Schauspieler und Lyriker Helmfried von Lüttichau oder der ehemalige Fußballprofi Markus Babbel. „Es ist einfach ein geiler Mix aus Comedy-Talkshow, Quiz und Improvisation. Man wirft sich gegenseitig die Bälle zu“, sagt Mittermeier über das Sendungskonzept.

Der Comedian bereitet sich gerade auf die Premiere seines neuen Soloprogramms „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ vor. Damit geht er ab 26. November auf Tour, die ihn auch für einige Auftritte nach Österreich bringen wird. Michael Mittermeier ist am Freitag, 22. November, übrigens auch zu Gast bei Oliver Baier: Er komplettiert am „Welttag des Fernsehens“ das Rateteam von „Was gibt es Neues?“ (ORF1/21.50).