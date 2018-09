Fimfestival in Venedig: Generation ohne Eigenschaften

Der aufkeimende Rechtspopulismus sowohl in Amerika als auch in Europa beschäftigte viele der Regiearbeiten in Venedig. Mit einem Hauch von „Indie-Touch“ im Wettbewerbsreigen der großen Namen konnte sich jedoch vor allem der Newcomer Brady Corbet profilieren. Bereits mit seinem Filmerstling „The Childhood of a Leader“ über die Kindheit eines faschistischen Anführers unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, erregte der Schauspieler Aufsehen. Mit „Vox Lux“ trieb Brady Corbet sein Interesse für die Entwicklung von Populismus in die unmittelbare Gegenwart.

Es beginnt mit einem Highschool-Shooting: Nachdem sie knapp ein Massaker an ihrer Schule überlebt hat, wird eine junge Schülerin mit einem Popsong, der dieses Erlebnis verarbeitet, berühmt.

Weitere Traumatisierungen wie die Attentate von 9/11 kanalisiert die junge Frau (als Erwachsene gespielt von Natalie Portman) in eine glamouröse Karriere als Popsängerin, deren moralische Werte dabei komplett ausgehöhlt werden.

„Vox Lux“ erzählt mit sardonischem Unterton eine intime, düstere Erziehung des Herzens als Verlust einer Haltung in Zeiten politischer Umbrüche. Inspiriert dazu habe ihn „Der Mann ohne Eigenschaft“ des österreichischen Schriftstellers Robert Musil: Auch der habe gewusst, was es bedeutet, in Zeiten großer Umbrüche zu leben.