"Maniac"-Remake von Khalfoun

1980 sendet William Lustigs „Maniac“ Schockwellen durch die internationale Filmlandschaft: Die verstörende Innenaufnahme eines psychopathischen Serienmörders, der Frauen skalpiert und deren Skalps dann auf Schaufensterpuppen drapiert. Ein wahres Monstrum von einem Film, bis heute unerreicht in Intensität und Abgründigkeit. Jetzt haben sich die Franzosen Franck Khalfoun und Produzent Alexandre Aja („The Hills have Eyes“) an dieses Zentralstück amerikanischen Horrors gewagt. Die Neuverfilmung ist an sich schon eine Wahnsinnstat. Khalfoun macht daraus glatt ausgeleuchteten Designer-Horror, indem der Zuschauer mit dem Täter verschmilzt: die meisten Morde werden aus der Ich-Perspektive gefilmt. Nur selten sieht man das Gesicht des Maniac – und das ist irritierenderweise das von „Frodo“ Elijah Wood.