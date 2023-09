Filmporträt über Emile Zuckerkandl: „Das Vergessen geht sehr schnell“

Sprung aus dem Fenster

Im Gespräch mit seinem Großneffen lässt Emile Zuckerkandl in wunderschönem Altwienerisch seine Erinnerungen aufleben – an Berta Zuckerkandl, die ein „seelensguter Mensch“ war oder an ihren Lieblingsgast Egon Friedell, ein „unglaublich witziger Mann“, der aber seine „Sünde, die Nazis unterschätzt zu haben“, mit einem Sprung aus dem Fenster „abbüßte“: „Es ist faszinierend, Menschen kennenzulernen, die noch Kontakt zu längst verstorbenen Persönlichkeiten hatten“, meint Frimmel: „Natürlich geht es auch darum, Zeitzeugenschaft festzuhalten und einen Beitrag zur Erinnerungskultur zu leisten. Das Vergessen geht sehr schnell.“

Im Gespräch mit Frimmel erinnert sich Emile Zuckerkandl daran, wie er mit seiner Mutter am Hafen von Bayonne im Chaos stand und nicht wusste, wie er wegkommen sollte. Plötzlich entschloss sich ein französischer Kapitän spontan dazu, entgegen seine Befehle 531 Menschen an Bord zu nehmen und nach Lissabon zu bringen: „Beim Verabschieden salutierten der Kapitän und seine Mannschaft dieser armen Masse an Flüchtlingen, die spontan die ,Marseillaise‘ anstimmten. Das sind so Momente, die mich am meisten berührten“, erzählt Frimmel.