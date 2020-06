Filme retten, bevor es zu spät ist

The Night Of The Hunter

Großartig auch Joseph Cotton, Held aus "Der dritte Mann", in Alfred Hitchcocks blendendem Schwarz-Weiß-Thriller "Shadow of a Doubt" ("Im Schatten des Zweifels", 1943): Cotten spielt darin "Uncle Charlie", einen vampirhaften Witwenmörder, der bei seiner Schwester in der Kleinstadt Unterschlupf sucht. Seine Nichte Charlie – nach ihrem geliebten Onkel benannt – blickt bewundernd zu ihm auf. Bis ihr langsam dämmert, dass Uncle Charlie Übles im Schilde führt, hat man sich längst alle Nägel abgekaut.

Dazu zählen längst kanonisierte Bravourstücke wie beispielsweiseeinzige Regiearbeit, "The Night of the Hunter" ("Die Nacht des Jägers", 1955). Unvergesslich, wie ein gruseligerRobert Mitchum als singender Wanderprediger durch die Lande zieht und sich anals Witwe mit zwei Kindern heran macht. "Love" und "Hate" hat sichauf die Finger tätowiert, doch Tod bringt er den ahnungslosen Menschen.