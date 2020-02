Filmkritiken der Woche: Witwer in Wut und Singles in Paris

Gespielt werden sie von Laien, die davor auch im eigenen Leben die Erfahrung der Obdachlosigkeit gemacht haben. Frauen, die von Schicksalsschlägen aus der Bahn geworfen wurden und die sich seither so schämen, dass sie anonym bleiben wollen. „ Lady Di“, „ Salma Hayek“, oder „Brigitte Macron“ schreiben sie deshalb auf Meldezettel, die man im Betreuungsheim eines Städtchens in Nordfrankreich abgeben muss.

AerobicDie obdachlosen Frauen werden zwar freundlich behandelt, aber schlafen dürfen sie in der nur tagsüber geöffneten Heimstätte nicht.

Am Beginn des Films droht die Gefahr, dass die Sozialeinrichtung geschlossen werden könnte, weil zu wenige den Rückweg in den Arbeitsalltag schaffen.