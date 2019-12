Filmkritiken der Woche: Harlem im Halbschatten und deutsches Liebes(un)glück

Farewell, Philip Marlowe. Vorbei die Zeiten, in denen ein Humphrey Bogart als zynischer Privatdetektiv mit Zigarette im Mundwinkel und coolen Sprüchen auf der Lippe die Ladys beeindrucken konnte.

Der Private Eye in Jonathan Lethems Buchverfilmung „Motherless Brooklyn“ ist nicht zynisch, sondern verletzlich. Das Wort Coolness kann er nicht einmal buchstabieren. In der Liebe hatte er bisher auch kein Glück. Er schafft es nicht einmal, einer Frau an der Bar Feuer zu geben, ohne sich dabei endlos zu blamieren.