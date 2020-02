Filmkritiken der Woche: Explodierende Sexbomben und Dohnal im Porträt

Roger Ailes’ Niedergang schlug in der amerikanischen Medien-Welt ein wie die sprichwörtliche Bombe und lieferte heißen Erzählstoff, aus dem bereits eine Mini-Serie und eine Doku geschneidert wurden. Doch das Thema ist längst noch nicht abgekühlt: Polit-Junkie und Drehbuchautor Charles Randolph („The Big Short“) und „Austin Powers“-Komödienregisseur Jay Roach rekapitulieren den Countdown zu Ailes’ großem Fall als fiebriges Ensembles-Spiel mit herrlich hohem Insider-Faktor. Megyn Kelly selbst fungiert dabei als Informantin: Sie gibt eine Führung durch die Büros von Fox News und spricht dabei ihre vertraulichen Bemerkungen direkt in die Kamera – also zu uns.

Natürlich sind wir sofort auf ihrer Seite.