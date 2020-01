Filmkritiken der Woche: "Die Wütenden" und Hitler als imaginärer Freund

Hohlbeins „Wolf-Gäng“ wurde passenderweise in Hessen gedreht. In jener Stadt also, in der einst die wohl berühmtesten Märchensammler der Welt gelebt haben: Die Brüder Grimm. Der Film erzählt vom 13-jährigen Vlad, der mit seinem Vater in eine Stadt zieht, in der es nur so wimmelt von Feen, Hexen, Trollen und Zwergen. Er soll an einer der berühmtesten magischen Schulen dieser Fantasy-Welt neue Tricks erlernen – und von seinem Leiden geheilt werden: Er ist ein Vampir, der kein Blut sehen kann. Unter seinen Mitschülern sind zwei weitere Außenseiter, mit denen er sich anfreundet: Faye, eine Hexe mit Flugangst, und Wolf, ein Werwolf mit Fell-Allergie. Gemeinsam sind sie stark und kommen einer mysteriösen Verschwörung auf die Spur.

Technisch kann der Film mit dem großen Harry-Potter-Vorbild durchaus mithalten, und die mittelalterlichen Drehorte sind wie gemacht für einen Fantasy-Film. Leider sind die Protagonisten der Story zu oberflächlich gezeichnet, um wirklich mitreißend zu sein. Für ein jugendliches Publikum wird die Geschichte aufgrund recht witziger Slapstick-Momente trotzdem kurzweilig sein.

Text: Gabriele Flossmann

INFO: D 2020. 97 Min. Von Tim Tragesser. Mit Sonja Gerhardt, Christian Berkel, Axel Stein.