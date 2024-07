Zur Schicksalsgemeinschaft werden Maren, ihr Ehemann und ihr Ex-Liebhaber, als sie zufällig auf unterirdisch eingelagerte Ostmark stoßen. Tonnenweise. Dort verwahrt, da die DDR-Währung wenige Tage danach – genau am 1. Juli 1990 – durch die D-Mark abgelöst werden soll. Das gerade gestrauchelte DDR-Regime wollte offenbar verschleiern, dass es diese Geldmengen in Umlauf bringen wollte, um die Staatspleite noch abzuwenden.

Da sie immer an chronischem Geldmangel zu leiden hatten, packen Maren und ihre Männer all ihre kriminellen Energien zusammen, um doch noch Wege zu finden, das wertlose DDR-Geld in Westwährung zu wechseln. Mithilfe von Marens Onkel. Einst war er selbst ein „großes Tier“ in der DDR und weiß daher über krumme Geschäfte mancher Parteibonzen Bescheid.

Nie geklärter Coup

Historisch belegt ist die Tatsache, dass kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs tatsächlich in westlichen Banken große Summen an „Ost-Geld“ eingetauscht wurden. Aufgrund eines nie wirklich aufgeklärten Coups. Der Film entwirft ein mögliches Szenario: Da für westdeutsche Händler die Umtauschfrist noch nicht abgelaufen ist, versuchen einige noch rasch ihre Warenbestände an DDR-Bürger zu verhökern. Im Verhältnis zwei zu eins. Zwei Ostmark für eine D-Mark.