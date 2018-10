Filmkritik zu "Waldheims Walzer": Die Rache des Archivs

„Ein Österreicher, dem die Welt vertraut“: Im Zuge einer „Home Story“ von 1972 besucht ein Fernsehteam das Wohnhaus in New York, wo Waldheim mit seiner Familie als Generalsekretär der UNO residiert. Mit schlafwandlerischer Selbstverständlichkeit führt Elisabeth Waldheim durch prunkvolle Repräsentationsräume, durchdrungen vom Anspruch des eigenen Klassenstatus. Bürgerliche Kälte umweht auch ihren Mann: In Israel besucht Waldheim eine Gedenkstätte für Holocaust-Opfer. Er ist der Einzige, der sich weigert, seinen Kopf zu bedecken.

Mit selbstgerechter Empörung weist Waldheim belastende Informationen als Verleumdung zurück (heute hätte er wohl „Fake News“ gesagt) und haut auch schon mal wütend auf den Tisch.

Den emotionalen, beinahe schon melodramatischen Kern von Beckermanns Doku liefert aber sein Sohn. In einer der aufregendsten Momente des Films zeigt Beckermann nie gesendetes Material von der Befragung Gerhard Waldheims während eines US-Hearings: Mit gesenktem Haupt versucht er, seinen Vater zu verteidigen, dessen Angaben sich als falsch heraus gestellt haben.

Wie in einem Thriller zählt Beckermann die Tage bis zur Stichwahl zum Präsidenten herunter. Der politische Tonfall verschärft sich. ÖVP-Politiker schüren bei der Verteidigung ihres Kandidaten gezielt antisemitische Ressentiments. Michael Graff wettert gegen die „ehrlosen Gesellen des jüdischen Weltkongresses“ – und bei einer Kundgebung beschimpft ein Mann einen Waldheim-Gegner als „jüdische Drecksau“.

Konservative bürgerliche Eliten und polternder Pöbel als kommunizierende Gefäße: In der Montage aktualisiert Beckermann ihre historische Bestandsaufnahme für unsere Gegenwart und deren Rechtspopulismus.

„Waldheims Walzer“ ist übrigens auch Österreichs Einreichung für den Auslandsoscar. Gut vorstellbar, dass gerade die Amerikaner viel damit anfangen können. Denn Beckermanns Found-Footage-Doku ist nicht nur brisant politisch, sondern auch packend, pointiert und immens unterhaltsam.

INFO: Ö 2018. 94 Min. Von Ruth Beckermann. Mit Kurt, Elisabeth, Gerhard Waldheim.