Filmkritik zu "Vergiftete Wahrheit": Tödliche Teflon-Pfanne

Filmkritik zu "Mrs. Taylor's Singing Club": Weiblicher Gesang mit Spitzentönen

Wie in seinem Kino-Hit „Full Monty – Ganz oder gar nicht“ (1997) folgt Regisseur Cattaneo auch hier der (meist) sicheren Formel: Der Weg von Außenseitern zum Triumph – begleitet von trockenem Witz.

Auch in diesem Film tut sich eine skurrile Mischung der Spezies Mensch zusammen, um bisher unerforschte Talente zu nutzen und als Sieger auf einem Sockel zu stehen. In dieser, von einer wahren Begebenheit inspirierten Story versuchen zwei Frauen, einem weiblichen Chor die nötigen Spitzentöne zu entlocken, um in der legendären Royal Albert Hall in London auftreten zu können.