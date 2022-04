Nach längerer Pause hat Ulrich Seidl, bekannt für seine provokanten Blicke in die Abgründe der österreichischen Seele, ein überraschend zärtliches Männerporträt zwischen Glanz und Elend vorgelegt. Trotz seines schmierigen Auftretens wird Michael Thomas in seiner hingebungsvollen Rolle als Richie Bravo nie gänzlich unsympathisch: Noch in den banalsten Glücksversprechen („Emilia, du hast mein Herz gestohlen“) lässt er so etwas wie Wahrhaftigkeit aufflackern.

Liebevoll folgt Seidl seinem scheiternden Anti-Helden durch die Schlaglöcher seiner versinkenden Karriere und konfrontiert dessen innige Musikauftritte als „Schlagerstar“ mit der winterlichen Kälte seiner Lebensrealität. Diese verschärft sich unversehens, als Richies Tochter auftaucht und ihren Vater dazu zwingt, mehr Geld zu verdienen.

INFO: Ö 202 2. 116 Min. Von Ulrich Seidl. Mit Michael Thomas, Claudia Martini, Hans-Michael Rehberg.