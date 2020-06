Filmkritik zu "The Souvenir": Zwischen Punk und Barock

In dem spröden, autobiografisch inspirierten Porträt einer jungen Filmstudentin, erinnert sich Hoggs an ihre eigenen Jugenderlebnisse im London der frühen 80er Jahre. Doch rekapituliert sie diese einstige Lebenssituation nicht als chronologische Abfolge von Ereignissen, sondern als Durchmischung von Gefühlszuständen und Sinneswahrnehmungen. Fetzen von Punkrock-Songs und Arien erklingen ebenso auf der Tonspur wie literarische Texte, gesprochen zu stillen Landschaftsaufnahmen.

Im Mittelpunkt steht die erste große Liebesbeziehung einer jungen Frau, die sich in London an der Filmschule eingeschrieben hat. Sie heißt Julie, ist unsicher und kaut gerne an ihren Nägeln. Ihre Mutter, die ab und zu in der Wohnung der Tochter vorbeischaut, zieht ihr dann energisch die Hand vom Mund weg. Aber Julie kaut nicht nur Nägel, sie küsst auch gern Händen – besonders die Hand ihres Freundes Anthony. Nägel kauen und Hände küssen werden zu Ausdrucksformen der Hingabe in einer Liebesbeziehung zwischen Glück und Qual.