Filmkritik zu "The Ordinaries": Hauptrollen und Fehlbesetzung

Das Leben ist wie im Film. Es gibt Hauptfiguren und Nebendarsteller, Statisten, Fehlbesetzungen und solche, die es gar nicht ins Bild schaffen, weil sie herausgeschnitten werden: Das sind die Außenseiter – die „Outtakes“ in Schwarz-weiß.

Eines der originellsten und witzigsten deutschen Spielfilmdebüts seit Langem liefert Regisseurin Sophie Linnenbaum mit ihrer treffsicheren Gesellschaftssatire aus dem Paralleluniversum der Filmwelt. Dort sind Menschen in Haupt- und Nebenfiguren eingeteilt. Die Hauptdarsteller singen in bunten Musical-Technicolor-Farben, die Nebendarsteller malochen in trüben Beige-Tönen im Hintergrund; die Outtakes verrotten im Underground.