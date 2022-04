Filmkritik zu "The Northman": Im Rausch der Rache

Viel zu lachen gibt es nicht in Robert Eggers virilem Racherausch, in dem die Exzesse einer mittelalterlichen Kriegsgesellschaft gnadenlos vorgeführt werden. Es sei denn, man findet es komisch, dass US-Stars wie Nicole Kidman oder Ethan Hawke den Mund aufmachen mit rollendem R einen skandinavischen Fake-Akzent vortäuschen. Gut möglich, dass sich alle in den Drehpausen die Bäuche gehalten haben vor Lachen.

Aber Kidman hat ohnehin die undankbarste Rolle: Als „Bad Mom“ befeuert sie die Rachefantasien ihres Sohnes mit erotischen Untertönen – und redet dann auch noch schlecht über den toten Papa.

INFO: GB/USA 2022. 137 Min. Von Robert Eggers. Mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman.