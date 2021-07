Filmkritik zu "The Nest: Gespenstische Lebenslügen mit Jude Law

Trotzdem will sich im Familienalltag kein Gefühl der Behaglichkeit einstellen. Den Kindern sind die hohen, dunklen Räume unheimlich. Allison selbst fühlt sich verfolgt, und ihr Pferd, das sie aus Amerika mitgenommen hat, tobt nervös im Stall.

Ist das Haus verhext? Befinden wir uns in einem Geisterfilm, wo die Seelen unerlöster Menschen durch die Hallen wandeln? Oder steuert die Geschichte doch eher in Richtung Thriller à la Hitchcock, wo ein Verbrechen bevorsteht? Vielleicht gar Familienhorror wie in Kubricks „The Shining“? Geht es um eine Mischung aus Ehekonflikt, Psychothriller, Neo-Noir und Yuppie-Mystery, angesiedelt in der handyfreien Zone Mitte der 80er Jahre?