Filmkritik zu "The Mortuary“: Tödlicher Tintenfisch

Die Jobbewerbung dient als Erzählrahmen für vier schaurige Ereignisse, die sich herzhaft an der Genese des Horror-Genres bedienen und freudig mit blutigen Zitaten um sich werfen. Die erste Story landet in den 50er-Jahren und erzählt einen herrlichen „Creature feature“-Schocker, in dem sich ein tödlicher Tintenfisch im Medizinschrank versteckt. Stilsicher und mit ironischem Unterton platziert Spindell seinen Nostalgie-Horror in gepflegtes Retro-Ambiente und prahlt mit perfektem Ausstattungsdesign.

Trotzdem ist Sam von der Kraken-Story nicht sonderlich beeindruckt und unterdrückt ein Gähnen. Angefeuert von seiner hartgesottenen Zuhörerin, legt der Leichenbeschauer nach und tastet sich in seiner nächsten Geschichte in die 60er-Jahre auf einen College-Campus vor.