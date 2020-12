Filmkritik zu "The Midnight Sky“: Schlechte Verbindung zum All

Für seine siebente Regiearbeit (abrufbar auf Netflix, Kinostart geplant), hat sich der zweifache Oscarpreisträger viel vorgenommen. Bereits vor Drehbeginn katapultierte er sich in die Notaufnahme, weil er für seine Hauptrolle zehn Kilo abmagerte und sich seine Bauchspeicheldrüse entzündete. Dementsprechend überzeugend schlecht sieht er nun als krebskranker Astronom Augustine aus: Mit hohlem Blick und angegrautem Rauschebart, in dem bald die Eiszapfen hängen, stapft Clooney durch die leeren Räume.

Seine Anti-Krebs-Pillen spült er mit Whiskey hinunter, Schach spielt er mit sich selbst. Ab und zu muss er sich ins Klo übergeben.

Das alles könnte gefühlt ewig so weiter gehen, würde nicht plötzlich ein kleines Mädchen auftauchen. Es wurde offenbar in der Station zurückgelassen und weigert sich zu sprechen. Clooney bleibt mürrisch, aber das Kind ist anhänglich. Beim Abendessen beginnen die beiden – wie lieb! – Erbsen hin- und her zu schnippen und werden beste Freunde. Das ist die eine Handlung.