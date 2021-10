Filmkritik zu "The Last Duel“: #MeToo im Mittelalter

Filmkritik zu "Online für Anfänger": Willkommen bei der Gratis-Hotline

Beweisen Sie, dass Sie kein Roboter sind, und kreuzen Sie jedes Bild mit einer Ampel an, verwenden Sie nie ein Passwort zweimal und bleiben Sie bitte am Apparat: Ein Mitarbeiter wird sich in Kürze um Sie bemühen.

Jeder kennt die Engpässe des digitalen Zeitalters, die unzähligen vergessenen Passwörter, die computerisierten Stimmen am Telefon und die Warteschlangen in den „kostenpflichtigen Gratis-Hotlines“.