Filmkritik zu "The Batman“ mit Robert Pattinson: Fledermaus als Meisterdetektiv

Ursprünglich hätte wieder Ben Affleck unter der schwarzen Maske Kinn zeigen sollen, wie er es erstmals in Zack Snyders ohrenbetäubendem „Batman vs Superman: Dawn of Justice“ und später in „Suicide Squad“ und „Justice League“ getan hat. Nach längerem Hin- und Her aber hängte Affleck, der sogar die Regie übernehmen hätte sollen, den Umhang an den Nagel.

An seiner Stelle trat der deutlich jüngere Robert Pattinson den Rächerposten an und brachte auch keine Originstory mit, sondern eine Coming-of-Age-Geschichte: Zwar hat Reeves auf die traumatische Vorgeschichte von Bruce Wayne, dessen Eltern vor seinen Kinderaugen ermordet worden waren, weitgehend verzichtet und lässt sie nur in kurzen Erinnerungssplittern aufleben. Trotzdem muss sich Bruce in seinem zweiten Jahr als Verbrecherjäger Batman in der korrupten Gotham City schmerzhaft mit der Familiengeschichte konfrontieren und seinen Platz darin finden.