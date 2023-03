Filmkritik zu "Tagebuch einer Pariser Affäre": Sex ohne Stress

„Ich möchte mit dir schlafen.“ Unmissverständlicher lässt es sich nicht formulieren: Der angesprochene Mann ist baff – und noch dazu verheiratet mit Kindern. Aber die Versuchung ist einfach zu groß, die Frau zu begehrenswert. Zumal sie – geschiedene Mutter – ihm glaubhaft versichert, es ginge ihr nur um das eine: „Jemanden zum Sex treffen, der keinen Stress macht.“

Simon und Charlotte beginnen eine klassische Affäre. Treffen im Hotel, im Park, in der Buchhandlung oder in der Wohnung eines Freundes. Jede Begegnung wird wie bei einer Tagebucheintragung per Datum eingeblendet. Im Hintergrund blüht Paris in frühlingshafter Schönheit.